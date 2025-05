El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este martes al congresista estadounidense Mario Diaz-Balart, miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Republicano, de dirigir reuniones con las que buscan sacarlo del cargo.

“Quien dirige la reunión no es un colombiano, es el senador (sic) de los Estados Unidos Díaz-Balart, de extrema derecha (...) Él es el jefe y lo que buscan es usar al Congreso (colombiano) para tumbar al presidente y si eso llegase a pasar debe estallar la revolución colombiana, porque es un infundio de los nazis en Estados Unidos. ¡Y no renuncio!”, expresó Petro en un discurso en Bogotá.

El mandatario se refirió al supuesto “complot” liderado por el congresista estadounidense cuando respondió a las nuevas acusaciones que hizo en su contra el excanciller Álvaro Leyva, quien le pidió este martes “revisar su permanencia en el cargo” por sus supuestos problemas de drogadicción, en una carta hecha pública.

El supuesto papel de Díaz-Balart

Según el presidente, en las reuniones lideradas por Díaz-Balart, se “está coordinando el plan” con el que buscan sacarlo del cargo, pues afirmó que no lograron hacerlo con la investigación que realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra su campaña presidencial.

“No pudieron, gracias a la sentencia de la Corte Constitucional, tumbar al presidente por el lado del financiamiento de la campaña y entonces desesperadamente buscan otro motivo”, explicó Petro.

El mandatario se refirió así la decisión tomada a finales del mes pasado por ese alto tribunal, que suspendió provisionalmente la investigación del CNE en su contra por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales.

En ese sentido, Petro manifestó que Díaz-Balart hace parte de “la extrema derecha estadounidense, la misma que mató a John F. Kennedy en los Estados Unidos” en 1963.

“Y no es porque sea antigringo, no soy antigringo. Me leí la historia popular de los Estados Unidos de Howard Zinn y me encanta y lo repetí este fin de semana”, manifestó.

Parte del complot

Petro aseguró que las nuevas acusaciones de Leyva, que fue el primer canciller de su Gobierno, entre agosto de 2022 y febrero de 2024, hace parte del “complot” que “no es de colombianos aunque haya colombianos” y, “por lo tanto, es peligrosísimo porque es un atentado a la soberanía nacional de Colombia, a la democracia y a la libertad de los colombianos”.

“¿Quién le da las órdenes? Ahí está Leyva escribiendo infundios”, afirmó el mandatario, que agregó: “No es la locura de un viejo loco, decrépito, que está sacando (sic) la herida de que no pudo seguir siendo canciller (...) y debe saberse porque la culpa no la tiene el viejo, lo que ha salido en el día de hoy no es un chisme, es un complot”.

Leyva, un político del Partido Conservador con buenos contactos en las guerrillas que participó en numerosos procesos de paz en Colombia, tenía 80 años cuando Petro lo nombró como su primer ministro de Relaciones Exteriores, cargo en el que estuvo desde el 7 de agosto de 2022 hasta comienzos de 2024.

El funcionario salió del Gobierno al ser suspendido por la Procuraduría (Ministerio Público) debido a problemas con un contrato para la emisión de pasaportes durante su gestión como canciller y en los últimos meses ha redoblado sus críticas a Petro.

