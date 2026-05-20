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El presidente colombiano Gustavo Petro interviene durante una reunión con miembros de la diáspora colombiana en la Biblioteca Conmemorativa Martin Luther King Jr. de Washington D. C., el 5 de febrero de 2026. Foto: Oliver Contreras / AFP
El presidente colombiano Gustavo Petro interviene durante una reunión con miembros de la diáspora colombiana en la Biblioteca Conmemorativa Martin Luther King Jr. de Washington D. C., el 5 de febrero de 2026. Foto: Oliver Contreras / AFP
/ OLIVER CONTRERAS
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que Bolivia está pasando a “extremismos” luego de que el Gobierno de ese país ordenara la expulsión de la embajadora de Bogotá en La Paz, Elizabeth García, bajo la acusación de supuesta “injerencia” en asuntos internos.

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