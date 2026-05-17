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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla tras votar en un colegio electoral durante las elecciones legislativas en Bogotá el 8 de marzo de 2026. (RAUL ARBOLEDA / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla tras votar en un colegio electoral durante las elecciones legislativas en Bogotá el 8 de marzo de 2026. (RAUL ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este domingo que Bolivia vive una “insurrección popular” por las protestas y bloqueos que exigen la renuncia del mandatario de ese país, Rodrigo Paz, y ofreció la disposición de su Gobierno, que termina el próximo 7 de agosto, para contribuir a una salida pacífica de la crisis.

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