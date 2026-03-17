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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Andri Magdych
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Andri Magdych
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló este martes que el Gobierno de Estados Unidos le reactivó hasta el final de su mandato, que concluirá el próximo 7 de agosto, el visado que le canceló en septiembre de 2025.

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