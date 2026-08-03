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Resumen

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en un acto de reconocimiento este miércoles, en Bogotá (Colombia). (Foto: EFE/ Carlos Ortega)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en un acto de reconocimiento este miércoles, en Bogotá (Colombia). (Foto: EFE/ Carlos Ortega)
Por Agencia EFE

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, alertó este lunes de la existencia de “decenas de toneladas de explosivos en Cali”, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste), donde el presidente electo, Abelardo de la Espriella, tomará posesión este viernes.

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