Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, interviene durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Oriente Medio, en la sede de la ONU en Nueva York, el 10 de junio de 2026. Foto: ANGELA WEISS / AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, interviene durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Oriente Medio, en la sede de la ONU en Nueva York, el 10 de junio de 2026. Foto: ANGELA WEISS / AFP
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aludió este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU al final de su mandato y aseguró que dejará el poder, aunque no sabe

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.