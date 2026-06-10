El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aludió este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU al final de su mandato y aseguró que dejará el poder, aunque no sabe

“Se ha dicho que voy a permanecer en el gobierno por fuera de la Constitución de Colombia. No es así, el día final de mi mandato saldré, no sé a dónde y a qué”, declaró Petro ante el Consejo de Seguridad.

Petro presidió una sesión del órgano de paz de la ONU sobre la búsqueda de soluciones para lograr la paz en Oriente Medio convocada por Colombia, que este mes de junio ostenta la presidencia rotatoria del órgano.

Tras la intervención del secretario general, António Guterres, el mandatario colombiano dejó las funciones de presidente del Consejo para formular su declaración como líder colombiano.

“Asumo el papel que me corresponde a punto de terminar”, apuntó.

Petro aseguró que el próximo 7 de agosto, cuando termina su mandato, se marchará “como ciudadano de la República de Colombia y no como presidente de Colombia”.

El mandatario colombiano se refirió en estos términos unos días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %), mientras que el aspirante del oficialismo, Iván Cepeda, consiguió 9,7 millones de sufragios (40,90 %).

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, interviene durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Oriente Medio, en la sede de la ONU en Nueva York, el 10 de junio de 2026. Foto: ANGELA WEISS / AFP / ANGELA WEISS

Ambos se enfrentarán en la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio.

El presidente cargó también contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por apoyar a De la Espriella, algo con lo que, según dijo, está “explícitamente rompiendo su Constitución”.

Petro condenó la violencia que ha tenido lugar en Colombia “en medio de las elecciones” pero celebró que “han sido de las más pacíficas de la historia”.

“Veo surgir las amenazas”, dijo sobre el proceso electoral al advertir de los riesgos de la inteligencia artificial cuando está “en manos de unos pocos”.