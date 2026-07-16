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Resumen

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en un acto de reconocimiento este miércoles, en Bogotá (Colombia). (Foto: EFE/ Carlos Ortega)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en un acto de reconocimiento este miércoles, en Bogotá (Colombia). (Foto: EFE/ Carlos Ortega)
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este jueves que el activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, regresará al país tras haber permanecido detenido durante un mes por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

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