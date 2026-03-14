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El presidente de Colombia, Gustavo Petro. (Foto: EFE/ Ricardo Maldonado Rozo)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. (Foto: EFE/ Ricardo Maldonado Rozo)
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado que su país y Venezuela pedirán su adhesión al Mercosur como miembros plenos, un día después de la reunión que sostuvieron en Caracas ministros de los dos países, que calificó de “supremamente exitosa”.

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