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Resumen

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda durante un desfile militar para conmemorar el Día de la Independencia de Colombia en Bogotá, el 20 de julio de 2026. (LUIS ACOSTA / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda durante un desfile militar para conmemorar el Día de la Independencia de Colombia en Bogotá, el 20 de julio de 2026. (LUIS ACOSTA / AFP)
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia EFE

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que esta noche hará pública la demanda que presentó ante la justicia por el presunto fraude que, según él, hubo en las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio y aseguró que cuenta con pruebas aportadas por “70.000 testigos digitales”.

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