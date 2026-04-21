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El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Oliver CONTRERAS / Juan BARRETO / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Oliver CONTRERAS / Juan BARRETO / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes que la reunión que sostendrá el próximo viernes en Caracas con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, se centrará en la seguridad en la frontera común, con énfasis en la situación de la región del Catatumbo.

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