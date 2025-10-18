Petro asegura que Estados Unidos violó soberanía de aguas colombianas y asesinó a un pescador

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el sábado que Estados Unidos violó la soberanía de aguas colombianas y asesinó a un pescador en medio de su campaña militar en el Caribe contra el narcotráfico.

“Funcionarios del gobierno de los EE.UU. han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar”, dijo el mandatario izquierdista en X.

“La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba. Esperamos las explicaciones del gobierno de los EE.UU.”, agregó Petro.

Carranza presuntamente murió en uno de los ataques estadounidenses de mediados de septiembre, cuando estaba en medio de su faena de pesca en el Caribe colombiano, según el testimonio de una familiar compartido por el mandatario.

“Alejandro Carranza es pescador, somos criados en familias pescadoras (...) no es justo que lo hayan bombardeado de esa manera. Una persona inocente que sale a buscar el pan de cada día”, dijo Audenis Manjarres, familiar de la víctima, en una entrevista a la televisión pública RTVC Noticias compartida por el presidente.

Manjarres asegura que reconoció la embarcación de Carranza en los videos del 15 de septiembre difundidos por medios internacionales sobre el ataque militar en altamar y que la última vez que habló con él fue la víspera a las 5H00 locales.

La familia es originaria de la ciudad costera de Santa Marta, en el Caribe colombiano.

El gobierno izquierdista de Petro rechaza la incursión militar estadounidense en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, y recientemente pidió en Naciones Unidas abrir un proceso penal contra Trump por dar la orden de atacar a estas embarcaciones donde según él han muerto pescadores y jóvenes pobres.

Más temprano, Petro aseguró haber recibido al colombiano detenido que sobrevivió al ataque contra un submarino en el Caribe que presuntamente transportaba droga, en el que murieron dos tripulantes.

La Marina estadounidense ha matado al menos a 27 presuntos narcos en seis ataques contra embarcaciones desde principios de septiembre.