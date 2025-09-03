Petro califica como “asesinato” el ataque militar de EE.UU. contra embarcación en el Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablando en la XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, en Riohacha, el 2 de septiembre de 2025. (Foto de la Presidencia de Colombia)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablando en la XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, en Riohacha, el 2 de septiembre de 2025. (Foto de la Presidencia de Colombia)
/ Presidencia de Colombia
Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente colombiano, , calificó como “asesinato” el ataque militar de contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas por aguas del en el que murieron once supuestos “narcoterroristas” del .

Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo”, dijo Petro en su cuenta de X acompañado de las imágenes del ataque divulgadas por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump difunde video de ataque a barco donde murieron 11 “terroristas” del Tren de Aragua

Petro, que defiende un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, aseguró que en Colombia desde hace décadas se captura a “los civiles que transportan drogas sin matarlos”.

Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, agregó el mandatario colombiano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el martes en la Casa Blanca que la Armada de su país destruyó un barco tripulado por narcotraficantes en aguas del Caribe donde EE.UU. ha hecho en las últimas semanas un despliegue naval con el propósito de “frenar el flujo de drogas”, según Washington.

La Casa Blanca defendió la semana pasada esa operación, que incluye destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido, como parte de su estrategia antidrogas y aseguró que cuenta con el respaldo de varios países latinoamericanos.

El Gobierno colombiano, que ejerce la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), rechazó el lunes “la lógica de intervención” durante una reunión virtual de cancilleres convocada para analizar el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, cerca de las aguas de Venezuela.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

