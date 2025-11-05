El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso durante una ceremonia para destruir material bélico en Puerto Asís, Colombia, el 15 de octubre de 2025. Foto: David SALAZAR / AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso durante una ceremonia para destruir material bélico en Puerto Asís, Colombia, el 15 de octubre de 2025. Foto: David SALAZAR / AFP
/ DAVID SALAZAR
Agencia EFE
Agencia EFE

Petro celebra el triunfo de Mamdani: El pueblo de Nueva York se merece su estatua a la Libertad
El presidente de Colombia, , celebró este miércoles la victoria del socialdemócrata en las elecciones a la alcaldía de Nueva York y consideró que la población de esa ciudad se merece su estatua a la Libertad.

“El pueblo de Nueva York se merece su estatua a la Libertad”, dijo en X.

Francisco Sanz

Mamdani ganó la elección con más de un millón de votos, más del 50 % del electorado, según las proyecciones de la prensa local, y se convirtió en el alcalde electo más joven de Nueva York desde 1892, además del primer musulmán.

PUEDES VER: Petro dice que presentará las firmas para una constituyente antes de terminar su mandato

Se impuso al exgobernador de Nueva York , que se presentaba como independiente, y al republicano .

El presidente estadounidense, , había calificado a Mamdani de comunista.

La jornada del martes se había considerado como un termómetro de la gestión del líder republicano, que inició su segundo mandato el pasado enero, pero este último subrayó después de que se conocieran los resultados que su nombre “no estaba en la papeleta”.

/ SARAH YENESEL

Las fricciones entre Trump y Petro han sido constantes y se han acentuado con los ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Las se agudizaron en septiembre, cuando EE.UU. retiró a Colombia -considerado el mayor productor mundial de cocaína- de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.

Y en octubre el Departamento estadounidense del Tesoro anunció la inclusión de Petro; su esposa, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), , por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El progresista Zohran Mamdani, candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, votó a primera hora de este martes 4 de noviembre en las elecciones municipales que celebran hoy la Gran Manzana y en las que lidera la intención de voto. (EFE)

