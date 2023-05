ENTREVISTA

“Reina la incertidumbre en Colombia”

NÉSTOR J. RESTREPO

Doctor en Política, Comunicación y Cultura y catedrático de la Universidad EAFIT

¿Cuál es el principal desafío para Petro?

El mayor problema que tiene es todo lo relacionado con las reformas porque ahí están puestos todos sus objetivos de gobierno. Petro en una primera instancia buscó la concertación y abrió las puertas a otras vertientes ideológicas y políticas, pero pronto se chocó con la realidad de la política colombiana que no está basada en partidos políticos, sino en individuos con liderazgo político.

¿Qué estrategia aplica el presidente ante ese problema?

Tuvo que dejar atrás las alianzas con partidos y negociar con cada uno de los representantes y senadores. Lo que Petro hizo fue quitarles ministerios a esos partidos y poner a ministros de él. Lo positivo es que puede tener mayor gobernabilidad. Lo negativo es que es la estrategia de los oídos sordos. No escucha las voces de afuera, sino solo al comité de aplausos que ha puesto a gobernar.

¿Cómo podría calmar las aguas?

El desafío es que se cristalicen las cosas porque en estos nueve meses lanzó todas las propuestas grandes y lo que necesita es empezar a cristalizarlas. Mientras no se vean resultados habrá incertidumbre. Eso es lo que está reinando en Colombia. Y si no logra cristalizar ninguna reforma vamos a tener un gobierno muy de retórica, muy discursivo, muy mediático en Twitter, que va a tratar de sostenerse desde ahí para manejar el Gobierno y que no se le caiga.