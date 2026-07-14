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Resumen

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en el Centro de Convenciones de Panamá en la Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Martin BERNETTI / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en el Centro de Convenciones de Panamá en la Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Martin BERNETTI / AFP)
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó este martes la muerte del joven de 26 años Johan Sebastián Durán durante un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. en el estado de Maine y aseguró que lo mataron “por creerlo un ser inferior y sin derechos”.

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