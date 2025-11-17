El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en la Academia de Policía General Santander en Bogotá, el 13 de noviembre de 2025. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Agencia EFE
Agencia EFE

Petro confirma otros cinco menores muertos en bombardeos contra disidencias de las FARC en Colombia
Al menos un menor de edad murió la semana pasada en un bombardeo del Ejército colombiano contra disidencias de las FARC en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, y otros cuatro adolescentes fallecieron en otra operación militar en octubre en el sureño departamento de Caquetá, confirmó este lunes el presidente, Gustavo Petro.

El mandatario, cuestionado en los últimos días por la muerte de siete menores en un ataque que ordenó la semana pasada contra las disidencias en el selvático departamento del Guaviare, no descartó que entre el total de los ocho fallecidos en el operativo en Arauca haya otro menor de edad.

Francisco Sanz
1 adolescente rescatado con vida. 8 muertos, dentro de ellos Medicina Legal confirmó que 1 adolescente de 16 años murió. Hay otro que tardarán tiempo en conocer la edad, que puede oscilar entre 15-25 años”, escribió en X.

Información en desarrollo...

