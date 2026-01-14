Gustavo Petro confirma que la reunión con Trump en la Casa Blanca será el próximo 3 de febrero

El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó este miércoles que la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca se celebrará el próximo 3 de febrero, tras la llamada telefónica que tuvieron la semana pasada y rebajó la tensión entre Washington y Bogotá.

“El Consejo de Ministros tiene un tema (sobre narcotráfico), que es el que ha intensificado el debate entre Estados Unidos y Colombia -entre los gobiernos, entre los presidentes- que ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero, ya veremos los resultados de esa reunión, que es determinante”, expresó Petro.

Al intervenir ante sus ministros, el mandatario recordó que presentará a Trump los datos sobre narcotráfico de su Gobierno para que “sepa realmente lo que ha pasado en la lucha que hemos librado en este Gobierno contra los narcóticos”.

Justamente el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, se reunió este miércoles en Washington con altos funcionarios de EE.UU. para abordar la lucha conjunta contra el narcotráfico, que consideró el “enemigo común” para ambos países, como preámbulo al encuentro entre los presidentes.

“Tuvimos un diálogo muy abierto, como siempre ha ocurrido. Lo que estamos haciendo en Colombia es combatir un enemigo común que tenemos con los Estados Unidos, el narcotráfico. El reto es cómo incrementamos la eficiencia para acabar con este veneno”, aseguró Sánchez en una rueda de prensa junto al embajador de Colombia en EE.UU., Daniel García Peña.

Como parte de su agenda en Washington, el ministro se ha reunido hasta ahora con miembros del Congreso, como el senador republicano Bill Hagerty o con el presidente del Comité de Servicios Armados en la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers.

Tiene previsto conversar con miembros del Departamento de Guerra y con otras autoridades de la Administración de Trump.

Sánchez puso el foco en los esfuerzos de Bogotá para erradicar el tráfico de drogas, y citó la incautación de más de 2.840 toneladas de cocaína.

Tensiones diplomáticas

El presidente estadounidense anunció la semana pasada que se reunirá con Petro en la Casa Blanca la primera semana de febrero y manifestó que fue “un gran honor” hablar con su homólogo colombiano, después de meses de desencuentros entre los dos mandatarios.

El republicano había acusado a Petro de participar en el tráfico de cocaína y sugirió además que le sonaba “bien” la posibilidad de que EE.UU. enviara una misión militar a Colombia similar a la que resultó en la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El Gobierno colombiano espera tener una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para definir la fecha y la agenda de la reunión que tendrán en la Casa Blanca los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, dijo este jueves 8 de enero la canciller colombiana, Rosa Villavicencio. (EFE)