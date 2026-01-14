El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. (Raul ARBOLEDA / Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. (Raul ARBOLEDA / Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Gustavo Petro confirma que la reunión con Trump en la Casa Blanca será el próximo 3 de febrero
Resumen de la noticia por IA
Gustavo Petro confirma que la reunión con Trump en la Casa Blanca será el próximo 3 de febrero

Gustavo Petro confirma que la reunión con Trump en la Casa Blanca será el próximo 3 de febrero

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente colombiano, , confirmó este miércoles que la reunión con su homólogo estadounidense, , en la se celebrará el próximo 3 de febrero, tras la llamada telefónica que tuvieron la semana pasada y rebajó la tensión entre Washington y Bogotá.

El Consejo de Ministros tiene un tema (sobre narcotráfico), que es el que ha intensificado el debate entre Estados Unidos y Colombia -entre los gobiernos, entre los presidentes- que ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero, ya veremos los resultados de esa reunión, que es determinante”, expresó Petro.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Petro llama a los ejércitos de Latinoamérica a unirse para combatir el narcotráfico

Al intervenir ante sus ministros, el mandatario recordó que presentará a Trump los datos sobre narcotráfico de su Gobierno para que “sepa realmente lo que ha pasado en la lucha que hemos librado en este Gobierno contra los narcóticos”.

Justamente el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, se reunió este miércoles en Washington con altos funcionarios de EE.UU. para abordar la lucha conjunta contra el narcotráfico, que consideró el “enemigo común” para ambos países, como preámbulo al encuentro entre los presidentes.

Tuvimos un diálogo muy abierto, como siempre ha ocurrido. Lo que estamos haciendo en Colombia es combatir un enemigo común que tenemos con los Estados Unidos, el narcotráfico. El reto es cómo incrementamos la eficiencia para acabar con este veneno”, aseguró Sánchez en una rueda de prensa junto al embajador de Colombia en EE.UU., Daniel García Peña.

Como parte de su agenda en Washington, el ministro se ha reunido hasta ahora con miembros del Congreso, como el senador republicano Bill Hagerty o con el presidente del Comité de Servicios Armados en la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers.

Tiene previsto conversar con miembros del Departamento de Guerra y con otras autoridades de la Administración de Trump.

MÁS INFORMACIÓN: Donald Trump revela que habló con Delcy Rodríguez sobre petróleo, minerales y seguridad

Sánchez puso el foco en los esfuerzos de Bogotá para erradicar el tráfico de drogas, y citó la incautación de más de 2.840 toneladas de cocaína.

Tensiones diplomáticas

El presidente estadounidense anunció la semana pasada que se reunirá con Petro en la Casa Blanca la primera semana de febrero y manifestó que fue “un gran honor” hablar con su homólogo colombiano, después de meses de desencuentros entre los dos mandatarios.

El republicano había acusado a Petro de participar en el tráfico de cocaína y sugirió además que le sonaba “bien” la posibilidad de que EE.UU. enviara una misión militar a Colombia similar a la que resultó en la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

VIDEO RECOMENDADO

El Gobierno colombiano espera tener una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para definir la fecha y la agenda de la reunión que tendrán en la Casa Blanca los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, dijo este jueves 8 de enero la canciller colombiana, Rosa Villavicencio. (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC