El presidente venezolano Nicolás Maduro y el presidente colombiano Gustavo Petro se estrechan la mano después de una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 18 de noviembre de 2023. (Foto de Pedro Rances Mattey / AFP)
El presidente venezolano Nicolás Maduro y el presidente colombiano Gustavo Petro se estrechan la mano después de una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 18 de noviembre de 2023. (Foto de Pedro Rances Mattey / AFP)
/ PEDRO RANCES MATTEY
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Gustavo Petro considera que operación militar contra Venezuela sería una agresión a Latinoamérica
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
Gustavo Petro considera que operación militar contra Venezuela sería una agresión a Latinoamérica

Gustavo Petro considera que operación militar contra Venezuela sería una agresión a Latinoamérica

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente colombiano, , advirtió este domingo que una operación militar contra sin la aprobación de “países hermanos” será una agresión contra América Latina y el Caribe.

Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”, señaló Petro en su cuenta de X.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: EE.UU. ofrece recompensa récord de 50 millones de dólares por Maduro y lo acusa de tener nexos con el Cártel de Sinaloa

Petro también republicó un mensaje del Ejército Bolivariano de Venezuela en contra de Estados Unidos y la fiscal general de ese país, Pam Bondi, quien anunció el jueves pasado una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro.

El pronunciamiento de hoy se suma al que hizo Petro el sábado, en el que aseguró que Maduro ha respaldado la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

En relación con Venezuela, he recibido apoyo de Maduro y del general (Vladimir) Padrino, ministro de Defensa, para derrotar los grupos narcotraficantes de la frontera con ese país”, escribió Petro en redes sociales.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 kilómetros en la que hay presencia de las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados que controlan los eslabones del narcotráfico y el paso de personas indocumentadas, entre otros delitos.

Petro añadió que no cree que la “solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos”, en alusión a la nueva recompensa que Estados Unidos ofreció por Maduro.

MÁS INFORMACIÓN: Machado confía en que la nueva recompensa de EE.UU. por Maduro ayude “rápido” a Venezuela

Estados Unidos acusó a Maduro en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo, y en enero de 2025, la actual Administración aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares.

La posición de Petro fue criticada por la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, quien consideró que no se debe confundir la hermandad entre países con la “complicidad con una dictadura”.

¿Hermandad de pueblos o complicidad con una dictadura? Decir que cualquier operación en Venezuela es agresión a Colombia no es diplomacia: es volcar al país y a sus Fuerzas a defender a un dictador y a un delincuente. Defender a los pueblos hermanos no es blindar dictadores”, manifestó Lacouture.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC