Petro convoca movilizaciones tras suspensión del decreto que aumentó el salario mínimo en Colombia

El presidente colombiano Gustavo Petro habla durante una reunión con miembros de la diáspora colombiana en la Biblioteca Conmemorativa Martin Luther King Jr. en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026. (Oliver Contreras / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Gustavo Petro, convocó para el próximo jueves movilizaciones en las plazas públicas del país en defensa del llamado “salario mínimo vital”, sobre lo cual hablará este domingo al país en una alocución luego de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que aumentó esa retribución.

