Gustavo Petro cuestiona el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado por carta enviada a Netanyahu

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó el sábado el Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corona Machado, por una carta enviada al primer ministro de Israel en 2018 para pedir su apoyo para un cambio de gobierno en Venezuela.
El Comité Noruego del Nobel otorgó el galardón a Machado por su “incansable” defensa de la democracia venezolana ante el “brutal” gobierno de Nicolás Maduro.
Petro divulgó en X una carta firmada por Machado en la que solicitaba ayuda para impulsar un cambio de gobierno en Venezuela al expresidente argentino Mauricio Macri y al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien el mandatario colombiano tilda de “genocida”.
La misiva fue enviada antes del conflicto en Gaza, que empezó en 2023.
El presidente colombiano es un duro crítico de Netanyahu por la guerra en Gaza. También llama “cómplice” del “genocidio” al mandatario estadounidense Donald Trump, a quien Machado dedicó el premio.
“¿Qué significa que la gente de Noruega que entrega ese premio, estimule ese tipo de alianza mundial que no podría ser más que de barbarie y guerra y no de paz?”, escribió Petro en un extenso mensaje en la red social X.
El mandatario colombiano también criticó los ataques a supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe por parte de Estados Unidos.
Petro escribió en otro mensaje: “Yo no defiendo a Maduro”.
“Le pregunto a María Corina Machado, si puede apartarse de Netanyahu y sus amigos nazis, y si es capaz de ayudar a detener una invasión a su país”, dijo.
Caracas ha denunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos prevé en el “muy corto plazo ejecutar un ataque armado contra Venezuela”.
Machado apoya las maniobras militares estadounidenses.
