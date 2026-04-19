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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro. (Martin BERNETTI / Joaquin SARMIENTO / AFP)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro. (Martin BERNETTI / Joaquin SARMIENTO / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, demandará por calumnia a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, luego de que este asegurara que durante una visita a la ciudad Manta en 2025, el mandatario colombiano se reunió con un grupo de personas que supuestamente tienen vínculos con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

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