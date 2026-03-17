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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla una reunión protocolar del Consejo Permanente celebrada este miércoles, en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington. Foto: EFE/Lenin Nolly
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla una reunión protocolar del Consejo Permanente celebrada este miércoles, en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington. Foto: EFE/Lenin Nolly
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este lunes que su país está siendo bombardeado desde Ecuador, luego de que fuese hallada una bomba “tirada desde un avión” cerca de la frontera con ese país.

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