El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este miércoles que, a su juicio, se violó la ley colombiana al ordenar su suspensión, al sostener que la Comisión de Acusación “no es la que suspende” a un presidente y apuntó que eso implica “un proceso en la Corte Suprema de Justicia”.

“En mi opinión, se ha violado la ley de Colombia y eso implica un proceso en la Corte Suprema de Justicia”, declaró Petro a las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU, desde conoció la noticia de su suspensión.

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la “suspensión provisional” de Petro como presidente, mientras se le investiga por su presunta participación en la campaña electoral.

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La orden se extiende hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando cierren las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

A juicio del mandatario, está decisión no es más que “una pretensión que tendría que cumplir todo el proceso”.

El jefe de Estado colombiano planteo dudas sobre la competencia de esta comisión para suspenderlo y aseguró que se trata de una operación para “extorsionar al Gobierno”.

Además, Petro sugirió que el abogado de Arizabaleta, Hollman Ibáñez, habría estado vinculado con el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, interviene durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Oriente Medio, en la sede de la ONU en Nueva York, el 10 de junio de 2026. Foto: ANGELA WEISS / AFP / ANGELA WEISS

El presidente aseguró, en todo momento, que no ha hecho “intervenciones políticas” y defendió que la suspensión se debe a “tener un pensamiento diferente”.

Según dijo, por el hecho de ser presidente no deja de tener “derechos fundamentales”, en lo que se entiende como una alusión a su derecho a pronunciarse sobre los comicios.

De concretarse la medida ordenada por Arizabaleta, miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo, aunque la decisión final dependerá del Senado, único ente que tiene la potestad para hacerlo.