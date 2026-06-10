Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, gesticula mientras habla durante una entrevista con la AFP en la Casa de Nariño, Palacio Presidencial de Bogotá, el 4 de junio de 2026. Foto: Raúl ARBOLEDA / AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, gesticula mientras habla durante una entrevista con la AFP en la Casa de Nariño, Palacio Presidencial de Bogotá, el 4 de junio de 2026. Foto: Raúl ARBOLEDA / AFP
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este miércoles que, a su juicio, se violó la ley colombiana al ordenar su suspensión, al sostener que la Comisión de Acusación “no es la que suspende” a un presidente y apuntó que eso implica “un proceso en la Corte Suprema de Justicia”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.