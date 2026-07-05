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Resumen

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda durante la Conferencia Internacional sobre la Transición Justa para Abandonar los Combustibles Fósiles en Santa Marta, el 28 de abril de 2026. (Foto de Raul ARBOLEDA / AFP).
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda durante la Conferencia Internacional sobre la Transición Justa para Abandonar los Combustibles Fósiles en Santa Marta, el 28 de abril de 2026. (Foto de Raul ARBOLEDA / AFP).
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el domingo que anticipará su salida del poder al 20 de julio y no lo hará como es habitual durante la posesión del derechista Abelardo de la Espriella.

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