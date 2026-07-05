El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el domingo que anticipará su salida del poder al 20 de julio y no lo hará como es habitual durante la posesión del derechista Abelardo de la Espriella.

Respaldado por Donald Trump, De la Espriella venció por estrecho margen al senador Iván Cepeda, heredero político de Petro.

“No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto, es fecha trágica. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia”, dijo en X el primer mandatario izquierdista en la historia del país.

Además convocó a una “movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales”, el día de su salida del poder que coincide con la fiesta nacional y la posesión del nuevo Congreso donde la izquierda sigue siendo la bancada más numerosa.

20 de julio dia de movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales.



Este fue el evento hoy en Cali donde el senador Iván Cepeda empieza a organizar la resistencia.



Vamos antes que nada, por la defensa de las reformas sociales que el… pic.twitter.com/zUjlxDWM8t — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 6, 2026

Petro ha cuestionado los resultados de los comicios y asegura que prepara un documento con pruebas para llevar ante los tribunales.

De nacionalidad estadounidense y colombiana, De la Espriella se ha declarado “enemigo acérrimo” de la izquierda y ha prometido llevar a Petro y sus aliados ante tribunales estadounidenses.

De su lado, Cepeda, dijo que tomará “el camino de la desobediencia civil” frente al abogado millonario si este no renuncia a su nacionalidad estadounidense, cesa “toda persecución contra” Petro y desiste “de cualquier intento de extraditarlo” a Estados Unidos.

Petro es crítico de su política migratoria, guerra antidrogas y postura frente al cambio climático. Por su lado, Washington impuso sanciones al mandatario y su familia, que incluyeron el retiro de su visado estadounidense.

Sin experiencia en política, De la Espriella defiende la mano dura contra el crimen, promete fomentar la inversión privada y recortar el Estado en un 40%.

El derechista llegará al poder en momentos en que Petro goza de una alta popularidad por su reducción histórica de la pobreza y el desempleo, pero recibe duras críticas por su gestión de seguridad en medio de la peor ola de violencia en la última década.