Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Reclusos permanecen en una celda en el Centro de Confinamiento Antiterrorista (CECOT), donde se encuentran recluidos cientos de miembros de las pandillas MS-13 y Calle 18, en Tecoluca, El Salvador, el 30 de enero de 2026. (Oscar RIVERA / AFP)
Reclusos permanecen en una celda en el Centro de Confinamiento Antiterrorista (CECOT), donde se encuentran recluidos cientos de miembros de las pandillas MS-13 y Calle 18, en Tecoluca, El Salvador, el 30 de enero de 2026. (Oscar RIVERA / AFP)
/ OSCAR RIVERA
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes que las cárceles de El Salvador, donde hay “personas presas inocentes”, son “campos de concentración de población civil” y dijo que allí se está “matando en vida” a miles de jóvenes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.