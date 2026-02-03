Escuchar
(2 min)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. (Oliver CONTRERAS / Martin BERNETTI / AFP)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. (Oliver CONTRERAS / Martin BERNETTI / AFP)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. (Oliver CONTRERAS / Martin BERNETTI / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. (Oliver CONTRERAS / Martin BERNETTI / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló este martes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, aceptó mediar para recomponer la relación con su par ecuatoriano, Daniel Noboa, luego de que el domingo entraran en vigor los aranceles del 30 % de la guerra comercial en la que se han enzarzado los dos países andinos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Gustavo Petro niega haberle pedido a Trump que le retire las sanciones financieras
EEUU

Gustavo Petro niega haberle pedido a Trump que le retire las sanciones financieras

Petro dice que Trump aceptó mediar para recomponer su relación con Noboa
Latinoamérica

Petro dice que Trump aceptó mediar para recomponer su relación con Noboa

Trump dice que él y Petro se llevaron “muy bien” y que ambos hablaron sobre “sanciones”
EEUU

Trump dice que él y Petro se llevaron “muy bien” y que ambos hablaron sobre “sanciones”

Petro ofrece a Trump ayuda de la estatal Ecopetrol en recuperación económica de Venezuela
Latinoamérica

Petro ofrece a Trump ayuda de la estatal Ecopetrol en recuperación económica de Venezuela