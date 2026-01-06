Esta combinación de imágenes muestra al presidente colombiano Gustavo Petro en Bogotá el 9 de julio de 2024 y al presidente estadounidense Donald Trump en Washington D. C. el 20 de enero de 2025. Foto: LUIS ACOSTA, Jim WATSON / AFP
Esta combinación de imágenes muestra al presidente colombiano Gustavo Petro en Bogotá el 9 de julio de 2024 y al presidente estadounidense Donald Trump en Washington D. C. el 20 de enero de 2025. Foto: LUIS ACOSTA, Jim WATSON / AFP
/ LUIS ACOSTA JIM WATSON
Agencia EFE
Agencia EFE

Petro dice que Trump tiene “cerebro senil” y que lo llamó “forajido del narcotráfico”
El presidente de Colombia, , aseguró este martes que el mandatario estadounidense, , tiene un “cerebro senil” porque, según él, lo llamó “forajido del narcotráfico”, en un nuevo episodio de la escalada verbal entre ambos.

“El título que me asigna Trump como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil. Ve a los libertarios de verdad como narcoterroristas porque no le damos ni el carbón ni el petróleo”, expresó Petro en un largo mensaje en X.

El domingo, Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, , y en referencia a Petro dijo que el país está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Nicolás Maduro, que fue detenido con su esposa y ambos llevados ante un juez de Nueva York, Trump respondió: “A mí me suena bien eso”.

Petro atribuyó sus roces con Trump a que que está “llevando a la humanidad, solo por codicia, a la extinción” por su afán de extraer cada vez más recursos naturales como el petróleo y el carbón.

“Nos quieren volver colonias. Matar a la humanidad es matar a sus propios hijos”, añadió.

Durante diciembre de 2025, el mandatario estadounidense , a quien Estados Unidos acusaba de liderar el Clan de los Soles, una supuesta red de narcotráfico internacional.

En su mensaje, Petro negó la existencia de esa entidad y afirmó que no hay evidencia de que opere como una organización real de narcotráfico en Venezuela, postura que coincide con la nueva imputación presentada este martes por el Departamento de Justicia de EE.UU., que eliminó gran parte de las alusiones a ese grupo y dejó de señalar a Maduro como su líder.

Todo por el petróleo

“Lo que indica es que para quedarse con el petróleo de Venezuela”, señaló Petro en referencia a la detención del presidente venezolano en Caracas y su posterior presentación ante un juez en Nueva York.

Con Petro coincidió su canciller, Rosa Villavicencio, quien hoy dijo en una rueda de prensa en Bogotá que “todo este conflicto tiene que ver con intereses económicos”.

“La necesidad del petróleo para una economía fuerte como la de implica que haga esas búsquedas y que en función de la doctrina que ellos ponen por delante, que es la prevalencia de sus intereses económicos particulares como país, pase y cruce las líneas rojas de los principios y de la relación entre las naciones y el respeto a la soberanía”, expresó la canciller.

El mandatario colombiano convocó para este miércoles a una manifestación en Bogotá “por la soberanía” y advirtió que está dispuesto a defender al país frente a lo que calificó como una “amenaza ilegítima”.

Venezuela concretó la nacionalización de su industria petrolera en 1976 mediante un proceso legal durante el primer Gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979), pero ahora el mandatario de EE.UU., Donald Trump, cuestiona el proceso al denunciar un supuesto despojo de derechos a empresas de su país, lo que expertos consultados por EFE rebaten. (EFE)

