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Resumen

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante el Festival de Defensa de la Educación Superior Pública en Soacha, cerca de Bogotá, el 4 de agosto de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante el Festival de Defensa de la Educación Superior Pública en Soacha, cerca de Bogotá, el 4 de agosto de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que el Gobierno de su sucesor, Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia el próximo viernes, será “breve”, al tiempo que insistió en un supuesto fraude electoral en las pasadas elecciones.

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