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Fotografía de archivo del Presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: EFE/ Lenin Nolly
Fotografía de archivo del Presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: EFE/ Lenin Nolly
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado este viernes en Bolivia, quería asesinarlo durante su mandato y lo vinculó con el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, cometido en 2022 en la isla colombiana de Barú.

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