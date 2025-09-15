El presidente de colombiano, Gustavo Petro, durante un consejo de ministros, en Bogotá, Colombia, el 15 de septiembre de 2025. (Foto de la Presidencia de Colombia / EFE)
/ Presidencia de Colombia
Petro dice que Fuerzas Militares colombianas dejarán de depender del armamento de EE.UU.
El presidente colombiano, , afirmó este lunes que las Fuerzas Militares de su país dejarán de depender del armamento de , luego de anunciar que en una decisión supuestamente “política”, Washington descertificó a en la lucha antidrogas.

Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos. Ya descertificaron, ya esa es la decisión. Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque sino no será un Ejército de la soberanía nacional”, expresó Petro en un consejo de ministros televisado.

Información en desarrollo...

