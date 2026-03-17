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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla tras votar en un colegio electoral durante las elecciones legislativas en Bogotá el 8 de marzo de 2026. (Foto de RAUL ARBOLEDA / AFP).
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla tras votar en un colegio electoral durante las elecciones legislativas en Bogotá el 8 de marzo de 2026. (Foto de RAUL ARBOLEDA / AFP).
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que los bombardeos de Ecuador en la frontera con Colombia dejan “27 cuerpos calcinados” y afirmó que la explicación sobre los ataques “no es creíble”, en aparente referencia a la declaración que dio esta mañana el presidente de ese país, Daniel Noboa.

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