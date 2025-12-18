Petro dice que Nicolás Maduro no debe dar órdenes a los militares de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en la V Cumbre de Países Amazónicos este viernes, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
El presidente de Colombia, , aseguró este jueves que no debe dar órdenes al Ejército colombiano, en respuesta a un llamado del gobernante venezolano para que los militares de los dos países protejan la soberanía.

“No, él no tiene que dar órdenes a los militares”, afirmó Petro al ser consultado sobre si Maduro podría pedir apoyo directo a las .

Petro explicó que la relación entre los dos países solo puede construirse desde el respeto mutuo.

“Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes a otro Ejército. Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia”, remarcó Petro.

El miércoles, Maduro afirmó que la colaboración entre los militares de ambos países es esencial para garantizar la paz y la estabilidad de la región, en medio de la tensión con Estados Unidos por su y las amenazas de una operación militar contra el Gobierno de Maduro.

“Le hago mi llamado, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que conozco muy bien; los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países”, afirmó Maduro en un discurso transmitido en cadena nacional.

Igualmente, Petro aseguró hoy que solo a través de una constituyente que permita un trabajo mancomunado entre países —incluyendo a Colombia y Venezuela— será posible que un jefe de Estado dé órdenes a militares de otras naciones.

Gustavo Petro llama "dictador" a Nicolás Maduro pero dice que no es narcotraficante como afirma Estados Unidos. (Federico PARRA / Joaquín SARMIENTO / AFP)
“La única manera para que las naciones vuelvan a estar juntas (Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela) es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro Ejército”, afirmó Petro.

Igualmente, dijo que “la única organización armada binacional, integrada por venezolanos y colombianos, se llama ELN”, en alusión a la guerrilla del .

Petro calificó al ELN como “enemigo de Colombia, Venezuela y enemigo de Latinoamérica”, y aseguró que su accionar violento, especialmente en regiones como el Catatumbo, fronteriza con Venezuela, ha tenido un impacto directo en el aumento de homicidios.

El Gobierno colombiano inició diálogos de paz con el ELN en noviembre de 2022, pero se suspendieron en agosto de 2024 tras el vencimiento de un cese al fuego bilateral.

