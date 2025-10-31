Esta fotografía cedida por la oficina de prensa de la Presidencia colombiana muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una rueda de prensa en el palacio presidencial de Nariño, en Bogotá, el 23 de octubre de 2025. Foto: Juan Diego Cano / Presidencia colombiana / AFP
Esta fotografía cedida por la oficina de prensa de la Presidencia colombiana muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una rueda de prensa en el palacio presidencial de Nariño, en Bogotá, el 23 de octubre de 2025.
Petro dice sentirse “chantajeado” por Estados Unidos, pero no dejará “aislar” a Colombia
El presidente colombiano, , manifestó este viernes que se siente “chantajeado” tras haber sido incluido por el Gobierno de EE.UU. en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), , pero señaló que a pesar de eso no dejará “aislar” a su país.

“Me siento chantajeado, pero lo importante es no dejar aislar a Colombia”, expresó el mandatario en la red social X desde El Cairo, donde realiza una visita oficial.

El anunció el viernes pasado la inclusión de Petro; su esposa, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, en la lista de la OFAC por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Esto implica el bloqueo de sus activos en EE.UU. y la prohibición de transacciones con ellos.

Por esa razón, el mandatario tuvo problemas para llegar a principios de semana a Arabia Saudí, donde comenzó el lunes una gira por Oriente Medio que lo lleva también a Egipto y a Catar.

Esto ocurrió porque en una escala que hizo en Cabo Verde una compañía estadounidense no le abasteció combustible a su avión por temor a incurrir en violaciones de las regulaciones de la OFAC y eso lo obligó a viajar a Madrid, donde el Gobierno español lo socorrió.

“La humillación no la pusieron en el aeropuerto de Madrid, no digan más mentiras. Fue la empresa norteamericana con la que la FAC (Fuerza Aeroespacial Colombiana) contrató toda su gasolina fuera del país, cosa que nunca debió ocurrir, y el lugar fue Cabo Verde, en el África”, explicó el jueves el mandatario.

Agregó: “España me ayudó, al contrario. Menos mal pone la empresa gringa la humillación, porque se romperá el contrato con ella. (el presidente de Estados Unidos, Donald Trump) porque me opuse al genocidio en Gaza y al crimen en el Caribe, y no porque llevaba cocaína o porque tenía sobrina y cuñada mafiosa, o tío, o porque estaba en el cartel de Pablo Escobar”.

Las tensiones entre Bogotá y Washington se agudizaron en septiembre, cuando Estados Unidos retiró a Colombia -considerado el mayor productor mundial de cocaína- de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.

También en septiembre, Estados Unidos revocó el visado al presidente colombiano tras su participación en una convocatoria propalestina en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó este jueves 23 de octubre de "ejecuciones extrajudiciales" los ataques de las fuerzas militares estadounidenses a lanchas en el Caribe y el Pacífico, que supuestamente llevaban drogas, y reiteró que su homólogo Donald Trump lo ha "calumniado" y ha "insultado a Colombia". (EFE)

