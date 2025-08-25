El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en la V Cumbre de Países Amazónicos este viernes, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Gustavo Petro: el presidente de Colombia afirma que el Cártel de los Soles no existe
El presidente colombiano, , aseguró este lunes que “no existe” el Cartel de los Soles, que Estados Unidos asegura que está liderado por el mandatario de Venezuela, .

“El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, expresó Petro en un mensaje publicado en la red social X.

durante el primer mandato del presidente Donald Trump y ahora Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por el mandatario y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el 7 de agosto una recompensa de por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Petro señaló que “el paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”.

Según el presidente colombiano, la Junta del Narcotráfico está conformada, entre otros, por el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y dos disidencias de las antiguas , conocidas como Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia.

La acusación dice que la guerrilla de las Farc funcionó en Venezuela con la ayuda del Cartel de los Soles. (Foto: EFE)
“Le propuse a EEUU y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel (la Junta del Narcotráfico). Es coordinar y no someter. El se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito”, agregó Petro.

Los intercambios verbales entre Washington y Caracas han escalado después de que el martes de la semana pasada la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara que su país está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país” tras el despliegue de .

Por su parte, el Gobierno de Maduro ha asegurado que las “amenazas” de revelan su “falta de credibilidad” y ponen en riesgo la “paz y estabilidad” de toda la región.

