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El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el papa León XIV. (Federico PARRA / Tiziana FABI / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el papa León XIV. (Federico PARRA / Tiziana FABI / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirá el próximo 2 de julio con el papa León XIV en la Ciudad del Vaticano en una visita oficial que será el segundo encuentro entre ambos, confirmaron este jueves fuentes oficiales.

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