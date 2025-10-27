Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Escucha la noticia

00:0000:00
Presidente de Colombia en la Lista Clinton: “No hay pruebas de que Petro esté ligado al narcotráfico”
Resumen de la noticia por IA
Presidente de Colombia en la Lista Clinton: “No hay pruebas de que Petro esté ligado al narcotráfico”

Presidente de Colombia en la Lista Clinton: “No hay pruebas de que Petro esté ligado al narcotráfico”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Estados Unidos anunció el viernes la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la denominada Lista Clinton, donde figuran personas, empresas y entidades vinculadas con el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. En la publicación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) se alega que durante el gobierno del líder izquierdista se ha resgistrado un “aumento sin precedentes” de la producción de cocaína y que el mandatario tiene una presunta “tolerancia” hacia organizaciones narcotraficantes.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC