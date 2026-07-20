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El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, entrega a la senadora de izquierda María José Pizarro el sombrero que perteneció a su padre, Carlos Pizarro, líder de la extinta guerrilla del M-19. Foto: Captura de pantalla de transmisión en vivo.
El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, entrega a la senadora de izquierda María José Pizarro el sombrero que perteneció a su padre, Carlos Pizarro, líder de la extinta guerrilla del M-19. Foto: Captura de pantalla de transmisión en vivo.
Por Agencia EFE

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, entregó este lunes a la senadora de izquierda María José Pizarro el sombrero que perteneció a su padre, Carlos Pizarro, líder de la extinta guerrilla del M-19, como “un símbolo de paz”, en su último discurso al pueblo como mandatario, a menos de tres semanas de dejar el cargo.

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