El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Bogotá, el 22 de agosto de 2025. (Foto de Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Bogotá, el 22 de agosto de 2025. (Foto de Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
/ Mauricio Dueñas Castañeda
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Petro expulsa la delegación diplomática de Israel en Colombia por detención de flotilla a Gaza
Resumen de la noticia por IA
Petro expulsa la delegación diplomática de Israel en Colombia por detención de flotilla a Gaza

Petro expulsa la delegación diplomática de Israel en Colombia por detención de flotilla a Gaza

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de , , expulsó este miércoles a la delegación diplomática de en después de que la flotilla con ayuda humanitaria que viajaba rumbo a fuera interceptada por las fuerzas israelíes.

El mandatario izquierdista rompió las relaciones con Israel en 2024. Una fuente afirmó a la AFP que la embajada se convirtió en consulado tras esa medida y en la actualidad tenía 40 empleados, entre ellos cuatro israelíes con estatus diplomático.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Petro afirma que Trump merece ir a la cárcel si sigue apoyando el “genocidio” en Gaza

Petro calificó en la red X la detención de la flotilla como un “crimen internacional” cometido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

De acuerdo con el presidente hay dos colombianas “detenidas”.

La presidencia exigió a Israel su “inmediata liberación” y rechazó “con firmeza cualquier acto que vulnere la integridad física, la libertad y los derechos humanos de ciudadanos colombianos en el exterior”.

El Ministerio israelí de Relaciones Exteriores declaró que su país detuvo “varios barcos” del grupo de embarcaciones que viajaban a Gaza, pero dijo que no hubo incidentes.

Petro es uno de los mayores críticos de Netanyahu, a quien tilda de “genocida” por la guerra en Gaza. También llama “cómplice” del “genocidio” al mandatario estadounidense Donald Trump.

La semana pasada el líder colombiano asistió a una protesta propalestina en Nueva York en la que invitó al ejército de Estados Unidos a “desobedecer” a Trump.

MÁS INFORMACIÓN: Netanyahu acepta el plan de Trump para el fin de la guerra en Gaza: las claves de la propuesta de 21 puntos (y qué pasará con Hamás)

Washington consideró esos comentarios “imprudentes e incendiarios” y le retiró la visa a Petro.

El último embajador de Israel en Bogotá, Gali Dagan, solía decir que las declaraciones del presidente colombiano eran antisemitas.

Petro también detuvo la compra de armamento israelí y dio por terminado el lunes el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2020 con ese país.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC