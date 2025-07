Luego de meses de distanciamiento, la fórmula presidencial colombiana parece haberse roto totalmente luego de que el periódico “El País” de España revelara un complot para sacar del poder a Gustavo Petro que involucraría tanto a su excanciller como a su vicepresidenta, Francia Márquez.

El medio español cita audios que dan cuenta de reuniones que habría mantenido el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, quien dejó el cargo a mediados del 2024, con políticos de la derecha colombiana y republicanos de Estados Unidos.

Además, en las grabaciones se da a entender que Márquez apoyaba los planes de Leyva.

La vicepresidenta salió al frente en las últimas horas negando cualquier participación en dicha trama. “No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones. No me mueve el resentimiento ni la conveniencia, y a quienes creen que podrán utilizarme como instrumento de sus ambiciones, les digo: están profundamente equivocados”, señaló en un comunicado.

Este lunes 30 de junio Petro, durante una rueda de prensa, aseguró que “ella” y “todas las personas que nombra allí (en el artículo) (...) deben dar explicaciones. Y no solamente deben ser declaraciones públicas, sino ante la justicia”.

La relación entre Petro y Márquez se ha tornado extremadamente tensa en los últimos meses y no solo tras bambalinas. En febrero, la vicepresidenta criticó la inclusión en el gabinete presidencial del ahora ministro de Interior, Armando Benedetti, por considerarlo contrario al proyecto progresista; el mismo mes criticó a la canciller Laura Sarabia durante un polémico consejo de ministros, y en mayo acusó al gobierno de practicar “el racismo” y “el patriarcado”.

En respuesta, Petro retiró a Márquez del Ministerio de la Igualdad y su relación no volvió a ser la misma, al punto de que la vicepresidenta tiene actualmente poca o ninguna relevancia en el Gobierno.

- Fórmulas frágiles -

Esta ruptura en la actual fórmula presidencial colombiana no se trata de una excepción en la región sino mas bien se suma a otros casos similares sucedidos en los últimos años.