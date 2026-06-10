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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante una entrevista con AFP en la Casa de Nariño, Palacio Presidencial, el 4 de junio de 2026.(Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP).
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante una entrevista con AFP en la Casa de Nariño, Palacio Presidencial, el 4 de junio de 2026.(Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP).
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la “suspensión provisional” del presidente de Colombia, Gustavo Petro, mientras lo investiga por su presunta participación en la campaña electoral.

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