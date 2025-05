El presidente colombiano, Gustavo Petro, invitó este martes a los “negocios particulares” a dejar salir a sus empleados al “gran paro nacional” que se realizará el miércoles y jueves en las principales ciudades del país para respaldar la consulta popular y las reformas sociales del Gobierno.

“Llamo a toda la ciudadanía a la paz y la convivencia. Los negocios particulares deben dejar salir a las y los trabajadores que deseen libremente sumarse al paro, dejarlos ir sin represalias y a los manifestantes no agredir ni los bienes públicos, ni a la fuerza pública, que cuidará de sus derechos y de toda la ciudadanía ”, expresó el mandatario en la red social X.

La convocatoria de estas manifestaciones llega en un momento de tensión entre el Gobierno y el Congreso, después de que el Senado hundiera a mediados de mayo la propuesta de consulta popular presentada por Petro para reflotar su reforma laboral, una de las principales iniciativas de su agenda de Gobierno.

La manzana de la discordia

El pasado 14 de mayo, el Senado rechazó con 49 votos en contra y 47 a favor la consulta, lo que el mandatario denunció públicamente como un “fraude” y motivó su llamado a sindicatos, organizaciones indígenas, campesinas y estudiantiles a manifestarse en las calles.

El Gobierno volvió a radicar el pasado lunes una nueva solicitud de consulta popular, esta vez con 16 preguntas: las 12 originales centradas en la reforma laboral, y otras cuatro vinculadas a asuntos del sistema de salud.

Sin embargo, el Senado está enfocado en sacar en tiempo récord la reforma que había sido hundida en marzo, pues esta iniciativa fue revivida el día en que se hundió la consulta popular y actualmente es debatida por esa Cámara.

El Gobierno, no obstante, decidió presentar una ponencia alternativa, que ya fue rechazada, y no apoyar el proyecto original luego de que los sindicatos advirtieran que la ponencia con la que fue revivida se están eliminando derechos, discriminando a las pymes y precarizando el empleo.

Convocar la consulta por decreto

El Gobierno anunció este martes que convocará la votación de la consulta popular por decreto si el Senado no se pronuncia antes del 1 de junio sobre la primera iniciativa con la que el presidente buscaba aprobar su reforma laboral.

“El Gobierno, si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, convocará la consulta popular a elecciones para lo que tiene que ver con las 12 preguntas de la reforma laboral”, manifestó el ministro del Interior, Armando Benedetti, en una rueda de prensa.

Sin embargo, el presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda, advirtió este martes que la decisión anunciada por el Gobierno de Petro de convocar la consulta popular por decreto es un atentado contra la separación de poderes porque esa Cámara negó el mes pasado la iniciativa.

“Esta acción representa un grave atentado contra el Estado de Derecho y la separación de poderes al ignorar una determinación del Poder Legislativo y usurpar funciones judiciales reservadas exclusivamente a la Rama Judicial”, afirmó Cepeda, opositor de Petro.

El mandatario le respondió hoy: “La ley es clara en establecer explícitamente que si el senado no se pronuncia con un concepto favorable o no sobre la consulta popular, el presidente puede decretar la consulta. Al presidente elegido por los colombianos no se le pueden quitar sus derechos legales y constitucionales”.

VIDEO RECOMENDADO