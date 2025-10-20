Justicia de Colombia ordena a Petro pedir perdón a periodistas por llamarlas “muñecas de la mafia”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, deberá pedir perdón a periodistas por llamarlas "muñecas de la mafia", según ordenó la Corte Constitucional. (NICOLAS TUCAT / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

La Corte Constitucional de ordenó al presidente, , pedir disculpas públicas, en un plazo de cinco días, a las mujeres periodistas por haberse referido a ellas como “las muñecas de la mafia” en un acto celebrado en 2024.

Según precisó el tribunal en un comunicado, fechado el 16 de octubre y difundido este lunes, el pronunciamiento de Petro “deberá hacerse en el mismo formato en el que se expresaron las afirmaciones estigmatizantes”, es decir, “por medio de una alocución presidencial” dirigida únicamente a ese objetivo.

MIRA AQUÍ: Petro advierte a Trump que “no es el rey en Colombia” y que él no va a ceder sino a exigir

Con esta decisión, la Corte Constitucional revocó las sentencias anteriores del Consejo de Estado que habían rechazado las acciones de tutela presentadas por varias mujeres periodistas y concedió “el amparo de los derechos fundamentales de las accionantes a vivir una vida libre de violencias y a la no discriminación”.

Además de las disculpas públicas, el tribunal también ordenó a Petro abstenerse de emitir mensajes públicos que puedan atentar contra los derechos a la no discriminación y a una vida libre de violencia de género.

Petro dijo que “las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y criminalización del derecho genuino a protestar” durante la ceremonia de posesión de la defensora del pueblo, Iris Marín, el 30 de agosto de 2024.

Estas declaraciones fueron rechazadas por medios de comunicación, periodistas y organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que entre 2023 y 2024 registró 171 casos de agresiones contra mujeres periodistas, de las cuales 43 han sido amenazas.

