Sin aparecer, la periodista María Antonia Pardo (Nany) fue una de las protagonistas de uno de los llamados ‘Petrovideos’, filtrados en plena recta final de la campaña a la Presidencia de Colombia, en donde el candidato Gustavo Petro aparece reunido con su anillo más íntimo de asesores.

En una de esas reuniones, cuya filtración investiga la Fiscalía, se habla de cambios en el equipo de comunicaciones del candidato, porque no estaba dando resultados. Pero también se señala que ese equipo venía siendo financiado por el empresario Christian Daes.

“Se supone que hay un señor que es Daes, que está pagando un equipo de comunicaciones. Entonces, si es un equipo de María Antonia y ella le paga al resto, que es lo que yo tengo entendido hasta hoy, lo que tenemos que conseguir es que Daes esto lo haga con otra persona y otro equipo”, aseguró el político catalán Xavier Vendrell.

Verónica Alcocer, esposa del candidato presidencial Gustavo Petro, estuvo en varias de las reuniones filtradas. (Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO).

Este último, exmilitante del otrora grupo terrorista Terra Lliure, fue detenido en 2020 por el denominado caso Voloh, en el que se investiga supuesto tráfico de influencias y desvío de fondos en el proceso soberanista de Cataluña.

En la reunión virtual, en la que hablaron del pago de Daes, estaban Verónica Alcocer, esposa de Petro; el ecuatoriano Vinicio Alvarado, exasesor de Rafael Correa; Eduardo Ávila, gerente de la campaña; el senador Armando Benedetti y Gloria Flórez, senadora del Pacto. Esta última sugirió “amarrarle la lengua” a la periodista, tras despedirla, porque conocía información confidencial.

Daes negó cualquier aporte a esa campaña y en los registros oficiales entregados al Consejo Nacional Electoral tampoco aparecen esas supuestas ayudas.

Gustavo Petro (izq.) y Christian Daes. (Foto: EL TIEMPO y cortesía).

La versión de la periodista

La noche de este viernes, la periodista Pardo decidió dar su versión de lo ocurrido desde sus redes sociales.

Empezó por asegurar que ella fue invitada a formar parte de la campaña por Verónica Alcocer, la esposa del candidato quien se ve en varios de los videos.

“La persona que a mí me invitó a trabajar para Gustavo Petro fue su esposa, Verónica Alcocer. NO LLEGUÉ IMPUESTA. La invitación la recibí vía telefónica, llamada que se hizo desde Europa en el mes de abril del año 2021. Me dijo que le gustaba lo que yo escribía y mis análisis”, señala Pardo.

Aclaremos:



Debido a la grabación y filtración ILEGAL de conversaciones privadas, mi nombre ha quedado en entredicho y he recibido toda clase de acusaciones, señalamientos y difamaciones.



Había decidido guardar silencio, pero el silencio es ya insostenible a estas alturas. — María Antonia Pardo (@NanyPardo) June 17, 2022

Y sigue su versión: “Le contesté que lo iba a pensar, pues estaba extrañada teniendo en cuenta que no soy petrista ni de izquierda (sin embargo yo ya había anunciado mi intención de votar desde la 1era vuelta por Petro). Luego me llamó el señor Eduardo Ávila, también desde Europa, para convencerme”.

Tras dar unos datos adicionales, la periodista entra a hablar de su salida de la campaña, de los pagos que recibió y el equipo.

“El primero, un publicista, el Sr. Vinicio Alvarado, diseñador de la línea gráfica del Pacto Histórico (en el 2018 fue quien hizo los comerciales para TV de la 2da vuelta). El segundo, un experto en analizar desde el punto de vista psicológico al electorado, el Sr. Daniel Eskibel”, explica.

Alvarado es un exasesor del entonces presidente Rafael Correa, quien tiene una condena en Ecuador.

María Antonia Pardo dice que Daes la financió a ella. (Foto: Twitter).

Aunque la campaña de Petro registra ingresos por más de 18.000 millones de pesos, la periodista dice que tuvo que buscar financiación.

”Busqué financiación para poder trabajar. El empresario Chris Daes, quien no solo es mi amigo, sino también una persona con la que tengo vínculos comerciales desde hace 10 años, fue la persona a la que acudí. Le vendí la idea así: “Quiero tender puentes entre centro e izquierda”, explica Pardo.

Y señala que recibió dinero de Daes: “Él me dijo explícitamente que no quería tener nada que ver con campañas. Le expliqué que no estábamos en campaña, sino en la parte previa. Y que era perfectamente legal. En todo caso me dijo: TE FINANCIO A TI. Y así lo hizo. Financiación que se dio entre junio y diciembre de 2021″.

Y esta es su explicación del origen de esos pagos: “En plata blanca yo le doné mi trabajo a Petro y subcontraté un equipo proveniente de agencia para poder hacer bien el trabajo. Mi mano derecha en esa labor fue el señor Jorge Muñoz (quien enfermó en septiembre del año pasado y murió en febrero de este año). Éramos ocho personas”.

La campaña aún no se ha referido ni al contenido del video donde se habla de los pagos de Daes ni a la respuesta de la periodista Pardo. Pero sí denunció la filtración de contenido de sus reuniones.

La Fiscalía investiga tanto la filtración de los videos como apartes de su contenido, incluido una posible violación a normas de financiación, incluido el episodio de Daes y una supuesta ayuda que, según el senador Roy Barreras, dio Supergiros en la primera vuelta.

La empresa, al igual que Daes, también lo negó.