El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en la Academia de Policía General Santander en Bogotá, el 13 de noviembre de 2025. Foto: Raul ARBOLEDA / AFP
Agencia EFE
Petro llama a los ejércitos de Latinoamérica a unirse para combatir el narcotráfico
El presidente de Colombia, , llamó este viernes a los ejércitos de Latinoamérica a unirse para combatir el flagelo del narcotráfico, un problema que, según el mandatario, no “hace bien a nadie y se ha convertido en la excusa” para una .

“Los Ejércitos latinoamericanos debemos reunirnos para sacar de nuestros países esta excusa (el narcotráfico) que no hace bien a nadie”, señaló Petro en X.

PUEDES VER: Colombia afirma que presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez visitará a Petro en Bogotá

En esa línea, el mandatario reiteró que el narcotraficante debe ser desarmado y reducido porque, “América Latina debe defenderse de cualquier actor que la desestabilice y eso implica la unidad de sus pueblos, de sus armas y de sus Estados”.

Además, dijo que invitó “a la actual presidenta de Venezuela”, , para que trabajen juntos en la lucha contra el narcotráfico.

El mensaje de Petro se da en respuesta a la invitación que hizo la víspera Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, que propuso una unión con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras el ataque de EE.UU. en Venezuela en el que fue detenido el mandatario .

Gustavo Petro afirmó que Colombia no se plantearía una defensa frente a EE.UU. parecida a la que intentó Venezuela, sino que utilizarían la geografía del país para su beneficio.
“Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista”, expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.

Según Petro, la alianza que propone Iván Mordisco, “no defiende a Venezuela, ni a Colombia ni a América Latina; al contrario, son la excusa de la invasión, y hasta dineros oscuros corren para sabotear las elecciones e impedir la libertad electoral”.

“Dedicados al narcotráfico, se convirtieron en la excusa perfecta para la agresión”, agregó el mandatario, quien suele criticar a las guerrillas por abandonar su lucha revolucionaria y dedicarse al narcotráfico.

