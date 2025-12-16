Gustavo Petro llama "dictador" a Nicolás Maduro pero dice que no es narcotraficante como afirma Estados Unidos. (Federico PARRA / Joaquín SARMIENTO / AFP)
Gustavo Petro llama "dictador" a Nicolás Maduro pero dice que no es narcotraficante como afirma Estados Unidos. (Federico PARRA / Joaquín SARMIENTO / AFP)
/ FEDERICO PARRA JOAQUIN SARMIENTO
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Petro llama “dictador” a Maduro pero dice que no es narcotraficante como afirma Estados Unidos
Resumen de la noticia por IA
Petro llama “dictador” a Maduro pero dice que no es narcotraficante como afirma Estados Unidos

Petro llama “dictador” a Maduro pero dice que no es narcotraficante como afirma Estados Unidos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente colombiano, , afirmó este martes que líder chavista de , , es un “dictador”, pero aseguró que no existe evidencia de que sea un narcotraficante, como sostiene .

Maduro es dictador por concentrar poderes, pero no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco. Esa es una narrativa de los EE.UU.”, dijo Petro, en su cuenta de X.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Venezuela a 11 km: ¿Cómo Trinidad y Tobago es ahora un territorio clave para Estados Unidos y su cerco contra Maduro?

El mandatario respondió así a una crítica en la red social de la periodista Ángela Patricia Janiot, quien preguntó: “¿Por qué será que Gustavo Petro no tiene ningún pudor en llamar nazi y fascista al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y permanece mudo y con miedo de llamar a Nicolás Maduro como un narcodictador y usurpador del poder?”.

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado a Maduro como el líder del Cártel de los Soles —calificado por Washington como un grupo terrorista—, acusación que el Gobierno venezolano niega tajantemente.

Petro, considerado un aliado de Maduro, propuso el mes pasado un “gobierno de transición compartido” en Venezuela para solucionar la crisis que vive ese país y evitar también una intervención extranjera, como denuncia Caracas tras el despliegue aeronaval de Estados Unidos en aguas del mar Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico.

Con relación a Kast, de ultraderecha, y su triunfo del pasado domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, Petro dijo ese día que en América “vienen los vientos de la muerte” y añadió que “jamás” le dará la mano “a un nazi y a un hijo de nazi”, lo que provocó una carta de protesta del Gobierno del presidente Gabriel Boric.

Pese a esa nota de protesta, el mandatario colombiano volvió a llamar hoy “nazi” a Kast.

Lo que ha ganado en Chile no es la derecha, no se confundan, lo que ha ganado es la extrema derecha que en Latinoamérica, es simple y puro fascismo. Son nazis y no solo franquistas y desatan, y no se arrepienten, genocidios”, escribió Petro en la red social X.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, dijo que apoya "cualquier situación que termine con una dictadura" al responder si está de acuerdo con una intervención militar en Venezuela, tras reunirse con el mandatario argentino Javier Milei en Buenos Aires. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC