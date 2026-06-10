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El nuevo ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Miguel Gutiérrez
El nuevo ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, aclaró este miércoles que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes no tiene competencia para suspender del cargo al presidente Gustavo Petro, como lo ordenó la presidenta de ese organismo, Gloria Arizabaleta, por su supuesta participación en política electoral.

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