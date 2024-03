El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este martes que “muchos de los que se oponen” a la asamblea constituyente propuesta por él lo hacen porque son “amantes de la gobernanza paramilitar”, en referencia a los vínculos de políticos con grupos como las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Para sincerar el debate: muchos de los que se oponen a un proceso constituyente que haga protagonista a la ciudadanía de las reformas fundamentales, no lo hacen porque sean amantes de la Constitución del 91, sino porque son amantes de la gobernanza paramilitar y el régimen de corrupción que después de expedida la Constitución se impuso de facto en el país”, expresó Petro en la red social X.

El jefe de Estado abrió el viernes pasado un inesperado debate sobre la Constitución al proponer la convocatoria de una asamblea nacional constituyente ante la dificultad que tiene para lograr que el Congreso apruebe sus reformas, donde su apoyo ha mermado.

Sin embargo, el mandatario insistió este martes en que no pretende “reemplazar” la Constitución de 1991, que dice fue “fruto del acuerdo de paz del Estado y el M-19″, guerrilla de la que él hizo parte.

“Las constituyentes no siempre derogan, sino recuperan lo contrarreformado y añaden lo que por su tiempo una Constitución no pudo declarar. En este caso, insisto, la Constitución del 91 no ha sido aplicada porque fue reemplazada de inmediato por un régimen de facto: la gobernanza paramilitar o el régimen de corrupción”, dijo.

Por eso manifestó: “Es la hora de cambiar eso, de recuperar las instituciones para la ciudadanía y de garantizar los aspectos fundamentales que durante 33 años no se han podido implementar”.

‘Apoyo’ inesperado

La iniciativa ha sido criticada por políticos de todas las corrientes, incluidos algunos que apoyaron a Petro en las elecciones presidenciales de 2022.

Sin embargo, la propuesta del presidente recibió este martes un ‘apoyo’ inesperado del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder del partido derechista Cambio Radical y uno de los principales opositores de Petro.

“Apoyemos la Constituyente de Petro, no más chantajes, no más amenazas, que se convoque y derrotémoslo en su constituyente. Tiene razón el presidente Petro, es muy importante que el pueblo decida, pero el pueblo es la totalidad de colombianos, no solo los afiliados” a los sindicatos, expresó Vargas en X.

El exvicepresidente, que estuvo en ese cargo entre 2014 y 2017, propuso a “millones de colombianos” que están “sumidos en la incertidumbre” que se organicen ante una eventual convocatoria de asamblea nacional constituyente.

“La Constituyente es un mecanismo democrático al cual podemos concurrir y ser mayoritarios, y así poner fin a este desangre en el que nos ha sumido el actual Gobierno del ‘cambio’. Bienvenida la constituyente, abrámosle paso a un consenso político que nos permita sacarla adelante. Y en el seno de ella determinar cuál será el rumbo del país”, manifestó Vargas Lleras.