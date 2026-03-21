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El mandatario colombiano, Gustavo Petro, hablando durante una alocución televisada, en Bogotá, Colombia, el 5 de agosto de 2025. (Foto de la Presidencia de Colombia / EFE)
El mandatario colombiano, Gustavo Petro, hablando durante una alocución televisada, en Bogotá, Colombia, el 5 de agosto de 2025. (Foto de la Presidencia de Colombia / EFE)
/ Presidencia de Colombia
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes que en el país “no existe una sola investigación” sobre presuntos vínculos suyos con narcotraficantes, luego de que el diario The New York Times informara de una supuesta investigación de la Justicia de Estados Unidos en su contra por ese motivo.

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