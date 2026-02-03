Petro ofrece a Trump ayuda de la estatal Ecopetrol en recuperación económica de Venezuela

Escuchar
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo que durante la reunión este martes en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, le planteó la posibilidad de que la petrolera estatal Ecopetrol apoye la recuperación económica del oeste del país caribeño.

