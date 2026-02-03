Petro ofrece a Trump ayuda de la estatal Ecopetrol en recuperación económica de Venezuela

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo que durante la reunión este martes en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, le planteó la posibilidad de que la petrolera estatal Ecopetrol apoye la recuperación económica del oeste del país caribeño.

“La reactivación del occidente de Venezuela puede tener un protagonismo grande de Colombia”, dijo Petro en una entrevista con la emisora Caracol Radio.

Según Petro, en ese proyecto Colombia “puede ayudar mucho” porque hace unos meses tuvo contactos energéticos con Venezuela y tras los cambios en ese país luego de la captura de Nicolás Maduro, “ Estados Unidos vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones en el occidente y abrir las posibilidades de que Ecopetrol ” participe.

“El Gobierno de Estados Unidos vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones en el occidente y abrir las posibilidades de que Ecopetrol sea la empresa eje de esa reactivación”, señaló el mandatario.

Petro explicó que el plan contempla el uso de energía eléctrica limpia producida en Colombia, así como la reactivación de gasoductos, oleoductos y conexiones eléctricas ya construidas, que permitirían impulsar sectores como el gas, el petróleo y la industria de fertilizantes en alianza con empresas venezolanas, entre ellas la petroquímica Monómeros.

Según el presidente colombiano, la iniciativa no busca abarcar todo el territorio venezolano, sino concentrarse en el oeste del país caribeño, particularmente en zonas fronterizas, como parte de una estrategia de desarrollo económico binacional.

“La reactivación del Occidente de Venezuela, no de toda Venezuela, puede permitir una economía más próspera que beneficie a ambos países”, indicó Petro, al destacar que Colombia puede aportar energía limpia y capacidad técnica para ese proceso.

El mandatario agregó que esta reactivación económica también podría contribuir a reducir economías ilegales en la frontera, al ofrecer alternativas productivas y fortalecer la cooperación regional.

En ese sentido, Petro también propuso a Trump que los ejércitos de Venezuela y de su país enfrenten juntos a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas.

La declaración de Petro a la cadena radial tuvo lugar en la Embajada de Colombia en Estados Unidos a donde llegó tras la reunión con Trump este martes en el Salón Oval de la Casa Blanca, que tenía como objetivo recomponer la relación bilateral tras un año de ataques verbales entre ambos mandatarios.

