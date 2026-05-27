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Gustavo Petro declaró desde Leticia que no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa. (Foto: Presidencia de Colombia)
Gustavo Petro declaró desde Leticia que no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa. (Foto: Presidencia de Colombia)
/ Ovidio Gonzalez S
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este miércoles a la Cancillería enviar una nota de protesta al Gobierno de EE.UU. por la muerte en abril de 2025 de un joven colombiano en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de Misouri.

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